Участники проекта «Дорожный контроль» подвергли критике итоги ремонта проспекта Дзержинского

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Депутаты и эксперты проверили участок на проспекте Дзержинского возле дома № 95. В ходе проверки на объекте выявили ряд нарушений: колодцы, неаккуратно сделанные швы, ненормативные уклоны, отсутствие части тротуара и дорожной разметки.

- Сейчас мы видим продукт, который подрядчик представил нам в виде ремонта дорог. Невооруженным глазом заметны очевидные и вопиющие нарушения технологии. Нам предстоит разобраться с подрядчиком и, возможно, признать его недобросовестным, а также заставить переделать некоторые участки дороги. Уже не за горами холодный сезон, необходимо серьезно поторопиться, а на этом участке - предъявить особенно повышенное требование к качеству. Сейчас ситуация на участке чудовищная, ее необходимо исправлять, - высказался депутат Государственной Думы Дмитрий Савельев.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

По партийной инициативе город получил на ремонт магистралей дополнительные 278 миллионов рублей из регионального бюджета, но лишь при условии строгого контроля. С июля рабочая группа еженедельно проверяет объекты, на которых ведутся работы. По словам Савельева, проспект Дзержинского в этом месте - один из худших участков, которые он видел летом в ходе дорожного ремонта, но «Единая Россия» ставит перед чиновниками мэрии Новосибирска задачу эксплуатации дорог в течение нескольких лет, а не одного-двух сезонов.

- На данном объекте мы обнаружили типовые нарушения и перечислили подрядчику ряд замечаний по исполнению. Рабочие обязались устранить их в пятидневный срок. Также специалисты лаборатории сделали необходимые вырубки асфальта, результаты анализа мы опубликуем, - отметил региональный координатор проекта «Безопасные дороги», депутат Законодательного собрания Валерий Ильенко.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Напомним, что всего этим летом за счет дополнительных денег из областного бюджета планировали привести в порядок 85 участков дорог. На них депутаты Законодательного собрания Новосибирской области выделили 278 миллионов рублей. Больше всего таких участков - 17 - в Октябрьском районе, 10 - в Кировском, 9 - в Ленинском, по 8 - в Центральном и Советском, по 7 - в Железнодорожном, Первомайском и Калининском, по 6 - в Заельцовском и Дзержинском районах.