Заключенного новосибирской колонии осудили за пропаганду терроризма. Фото: УФСБ РФ по НСО.

Сотрудники УФСБ Новосибирской области пресекли преступную деятельность заключенного ИК-2. Мужчина, ранее осужденный за разбой, пропагандировал в исправительном учреждении терроризм.

— Известно, он пытался организовать в колонии религиозно-экстремистскую ячейку. Он агитировал окружение на радикальный ислам, а также пропагандировал выезд в Сирию для участия в деятельности незаконных вооруженных группировок. Кроме того, злоумышленник одобрял террористов, сбивших российского военного летчика, — рассказали в пресс-службе УФСБ РФ по Новосибирской области.

В отношении экстремиста возбудили уголовное дело по части 1 статьи 205.2 УК РФ «Публичное оправдание и пропаганда терроризма». Во время следствия заключенный свою вину признал, а еще раскаялся в преступлении.

Восточный окружной военный суд признал злоумышленника виновным. Его приговорили к лишению свободы на срок 3 года. Однако суд учел ранее неотбытый экстремистом срок — так, ему назначили 5 лет в колонии строгого режима.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.