Заключенного новосибирской колонии осудили за пропаганду терроризма. Фото: УФСБ РФ по НСО.
Сотрудники УФСБ Новосибирской области пресекли преступную деятельность заключенного ИК-2. Мужчина, ранее осужденный за разбой, пропагандировал в исправительном учреждении терроризм.
— Известно, он пытался организовать в колонии религиозно-экстремистскую ячейку. Он агитировал окружение на радикальный ислам, а также пропагандировал выезд в Сирию для участия в деятельности незаконных вооруженных группировок. Кроме того, злоумышленник одобрял террористов, сбивших российского военного летчика, — рассказали в пресс-службе УФСБ РФ по Новосибирской области.
В отношении экстремиста возбудили уголовное дело по части 1 статьи 205.2 УК РФ «Публичное оправдание и пропаганда терроризма». Во время следствия заключенный свою вину признал, а еще раскаялся в преступлении.
Восточный окружной военный суд признал злоумышленника виновным. Его приговорили к лишению свободы на срок 3 года. Однако суд учел ранее неотбытый экстремистом срок — так, ему назначили 5 лет в колонии строгого режима.
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