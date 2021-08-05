«Тут и до штрафа недалеко»: новосибирцы переплыли ядовитые «Сибирские Мальдивы» на сап-серфах

Спортсмены устроили заплыв на токсичном озере. Фото: instagram.com/sup_novosibirsk/
Новосибирские сап-серферы устроли заплыв на «Сибирских Мальдивах» — токсичном озере возле ТЭЦ-5. Спортсмены выложили видео с корпоратива в Инстаграм.
— Представляем вам локацию «Сибирские Мальдивы». Маршрут подходит исключительно для новичков! Опытных не берем — опасно. Сегодня провели там корпоратив, проверили кататься можно, — написали сап-серферы.
Спортсмены уточнили, что предложение покататься на токсичном водоеме было шуткой. Однако пользователи соцсетей не оценили юмор:
— А если упадешь в такую воду — это же вредно, — уверена комментатор.
— Это объект технический и находиться там незаконно. Тут и до штрафа недалеко, — рассказала подписчица.
— Ну так себе затея.... если только адреналина хочется от нарушения запрета, — сообщил комментатор.
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