В Новосибирске автобус с пассажирами столкнулся с «Газелью» и врезался в столб. Фото: "АСТ-54".

В четверг, 5 августа, в Дзержинском районе Новосибирска произошло крупное ДТП. Там столкнулись автобус и «Газель». Кадры с места аварии появились в соцсети.

— ЧП произошло на улице Трикотажной перед домом № 31. Известно, автобус № 18 после столкновения с «Газелью» врезался в столб, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, и автобус и «Газель» получили серьезные повреждения передней части. Так, автобусу от удара выбило лобовое стекло.

По словам очевидцев аварии, в ДТП есть пострадавшие — травмы получил кто-то из пассажиров автобуса. На месте ЧП работает полиция и медики «скорой помощи».

В настоящий момент в ГИБДД по Новосибирску происшествие не прокомментировали. Информация о случившемся уточняется.

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