Новосибирские спасатели вылетели к пострадавшим от паводка в Амурской области

Из Новосибирска вылетели 80 спасателей. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

Новосибирцы помогут спасти жертв наводнения в Приамурье. Пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области рассказала о вылете спецборта в четверг, 5 августа.

— Спасатели МЧС России из Коченевского района вылетели в Амурскую область в связи с наводнением из-за ливней и дождей. Мобильная группировка — 80 человек личного состава и 8 плавсредств отправились туда на самолете Ил-76 МЧС России, — рассказали в ведомстве.

В МЧС добавили, у спасателей есть мотопомпы, спасательные жилеты, специальные костюмы, средства индивидуальной защиты органов дыхания, ручной инструмент и другое оборудование. Искать терпящих бедствие будут с помощью беспилотников.

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