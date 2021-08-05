В Новосибирске вынесли приговор экскаваторщику, виновному в гибели 10-летнего мальчика. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор машинисту экскаватора, по вине которого погиб 10-летний мальчик. Информация об этом появилась на сайте госоргана.

— Суд установил, экскаваторщик знал, что проводить земляные работы и складировать грунт на территории охранной зоны ЛЭП запрещено. Однако, управляя техникой, он действовал с преступной небрежностью: извлек грунт на большую глубину и складировал его в виде куч на территории охранной зоны воздушной ЛЭП. При этом грунт находился на высоте, допускающей соприкосновение человека с проводами при движении по нему. Так, по этой куче грунта шел 10-летний мальчик — ребенок шеей коснулся электрического провода. Школьника ударило током — он погиб на месте, — рассказали в пресс-службе Кировского районного суда.

Ранее обвиняемым по делу проходил и начальник машиниста экскаватора. Однако в начале июля 2021 он умер.

Суд признал машиниста экскаватора виновным в гибели ребенка. Его приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, мужчине запретили работать на землеройных машинах на срок 2,6 года.

Также известно, что с обвиняемого взыскали компенсацию морального вреда в пользу мамы погибшего школьника. Женщина получила миллион рублей.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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