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Общество5 августа 2021 6:36

Летний «Лицей»: просто, увлекательно и доступно

Сервис цифрового образования «Лицей» от «Ростелекома» предлагает школьникам Сибири завершить летние каникулы с пользой и пройти обновленные развивающие курсы
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Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Обучающие занятия на портале построены таким образом, чтобы можно было легко разобраться даже в сложных предметах и не скучать во время занятий.

Например, авторский курс по физике из 60 видеоуроков научит понимать фундаментальные законы природы, а краткий курс по химии из 20 занятий поможет не путаться в законах Авогадро, Бойля-Мариотта и Гей-Люссака. Самые продвинутые школьники смогут «прокачать» знания в сфере Data Science и искусственного интеллекта в модуле «Наука о данных».

- В «Лицее» можно найти занятия не только по школьной программе, но и лекции по предметам, которые еще не стали такими же привычными, как математика или литература, но без которых уже не обойтись. Большие данные, интернет вещей или блокчейн - эти понятия постепенно входят в нашу жизнь и рано или поздно станут необходимыми для профессий будущего. Мир стремительно меняется, и онлайн-курсы успевают встроиться в новую реальность гораздо быстрее традиционных форм обучения, - отметил Александр Бойкиня, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» - директор по работе с массовым сегментом.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Стать пользователями «Лицея» сейчас особенно выгодно для семей с детьми: до 31 августа при оформлении подписки на одного ребенка второй может получить доступ к сервису в подарок до конца 2021 года. Для этого нужно создать аккаунт для второго ребенка, активировать подписку в одном из личных кабинетов, направить на почту lc@rt.ru электронные адреса и номера мобильных телефонов двух личных кабинетов платформы «Лицей». После этого активируется бесплатная подписка на втором аккаунте.

Стоимость подписки - 199 рублей в месяц на весь образовательный контент «Лицея». В программу обучения входят специальные курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, электронная библиотека знаний за 5-11 класс, тренажеры для развития памяти, внимания и логики, познавательные развивающие курсы, а также консультации психологов.