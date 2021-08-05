Новосибирский самолет экстренно сел в Перми из-за отказа двигателя.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Перми вынужденно приземлился самолет АН-12М, принадлежащий Сибирскому научно-исследовательскому институту авиации им. С.А. Чаплыгина. Известно, воздушное судно летело рейсом «Иваново-Нижневартовск». Подробности инцидента, случившегося в среду, 4 августа, рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.
— Предварительно установлено, командир самолета решил посадить АН-12М из-за отказа первого двигателя. В этом время руководитель полетов в аэропорту объявил тревогу, а к месту посадки направили аварийно-спасательную бригаду, — уточнили в прокуратуре.
Известно, самолет приземлился в штатном режиме. После чего тревогу отменили.
На борту АН-12М находились 8 человек. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.
На месте экстренной посадки работала следственно-оперативная группа.
По факту случившегося проверку организовала Пермская транспортная прокуратура. В ведомстве проверят исполнение законодательства о безопасности полетов.
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