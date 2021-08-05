В Новосибирскую область доставили крупную партию вакцины от ковида «Спутник V». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новосибирская область получила 70 260 доз вакцины «Спутник V». Препарат поступил в регион накануне, 4 августа. Об этом сообщили в правительстве области.

— В ближайшее время крупную партию распределят по региональным медучреждениям, в которых работают прививочные пункты. Всего в Новосибирскую область доставили 707 833 доз вакцин от ковида, — уточнили в правительстве.

По данным на 4 августа, однократно привились от ковида уже 590 850 сибиряков. Двукратно получили вакцину 502 942 жителя Новосибирской области.

На сегодняшний день в регионе доступны 97 прививочных пунктов — 42 работают в Новосибирске, а 55 в области. Также на территории города действуют 23 мобильных пункта, а на территории области работают 9 таких пунктов. Кроме того, в регионе есть 97 мобильных бригад, которые проводят вакцинацию на предприятиях, а также прививают маломобильных сибиряков на дому.

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