Пробки в Новосибирске на утро 5 августа 2021 года: затор на улице Немировича-Данченко. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 5 августа 2021 года: затор образовался на улице Немировича-Данченко. Также сложно проехать по улицам Троллейная и Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Сложно проехать по проезду Энергетиков, улице Станционной и площади Энергетиков. Движение по улицам Покрышкина и Ватутина также затруднено.

На правом берегу города водители стоят в пробке на Большевистской — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. Кроме того, сложно проехать по улицам Гурьевской, Кирова и Никитина. Также затор образовался на Ипподромской улице.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро четверга, 5 августа, составил 4 балла.

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