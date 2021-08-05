Видео горящего дачного домика в Ленинском районе Новосибирска появилось в соцсетях. Фото: стоп-кадр.
В Ленинском районе Новосибирска вспыхнул дачный домик. ЧП произошло накануне вечером, 4 августа. Кадры горящего здания появились в соцсетях.
— В СНТ «Спутник» напротив улицы Малыгина вспыхнул дом №35. На месте работают пожарные, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».
На видео к посту видно, в небо поднялся густой столб дыма, а пламя полностью охватило дом. По словам очевидцев, рядом с горящим зданием проходила газовая линия.
Известно, до прибытия пожарных местные жители пытались самостоятельно потушить огонь.
Что стало причиной возгорания, установят дознаватели. Информация о ЧП уточняется.
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