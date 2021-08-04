Граффити на трансформаторных будках в новосибирском Академгородке могут закрасить

Граффити могут закрасить. Фото: «Графит Науки»
В Академгородке могут закрасить граффити на трансформаторных будках, посвященные научным открытиям. На рисунки, появившиеся там совсем недавно в рамках фестиваля «Графит Науки», в администрацию Советского района пожаловался какой-то неизвестный местный житель. В немилость «хейтера» попали граффити, нанесенные на объекты по адресам — улица Терешковой, 34, Золотодолинская, 7, 26, и Ученых, 5. Как сообщает издание Сибкрай.ru , теперь этот вопрос будет рассматривать Художественный совет Новосибирска — с ним эти граффити еще пока не были согласованы, хотя другие инстанции все одобрили.
— Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска (Красный проспект, д. 50) извещает о проведении общественного обсуждения планируемого демонтажа (удаления) выявленных элементов монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска — панно в виде живописных произведений декоративного характера, — говорится в уведомлении мэрии.
Продляться эти обсуждения до 15 августа: мэрия города будет принимать предложения, рекомендации и замечания новосибирцев. Позже специалисты худсовета дадут оценку ценности изображений и их эстетической составляющей и вынесут окончательный вердикт.
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