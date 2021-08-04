«ТикТок снимают?»: в Новосибирске двое парней проехались по проспекту на крыше иномарки

Двое парней решили проехаться по дороге верхом на иномарке. Фото: Кадр из видео
В Новосибирске, днем 4 августа, автомобилисты на Красном проспекте могли наблюдать весьма нестандартную картину. Двое парней решили проехаться по дороге верхом на иномарке. Происходящее засняли на видео очевидцы, позже ролик опубликовали в соцсетях.
— Двое парней крича и размахивая руками прокатились по Красному проспекту верхом на седане Subaru Legacy, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
Ролик за несколько часов набрал около 25 тысяч просмотров и десятки комментариев. Кто-то из сибиряков предположил, что парни — блогеры и так пытались привлечь к себе внимание:
— ТикТок снимают что ли?
— А если свалятся вот так под колеса, что будет?
— А водитель делает вид, что не в курсе, что у него на крыше люди, — пишут люди.
Тем временем, шутниками уже заинтересовались в полиции:
— Заявка о таких пассажирах поступила в дежурную часть ГИБДД, личный состав Госавтоинспекции ориентирован на задержание транспортного средства, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.
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