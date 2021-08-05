Погода в Новосибирске на 5 августа 2021 года: о пляже можно не мечтать

Дождь будет идти весь день. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Новосибирске на 5 августа 2021 года: дожди не прекращают лить. Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра поделились прогнозом.

— Днем будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, местами до 14. Температура воздуха составит 23…+25 градусов днем и +13…+15 ночью. По Новосибирской области температура поднимется до +27 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, днем местами град. Ночью и утром местами туманы., — сообщается на сайте гидрометцентра.

По данным «Яндекса», 5 августа весь день будет дождь со слабым ветром около 3 м/с. Утром температура воздуха составит +15...+19 градус, днем — +20...+21, а вечером опустится до +17.

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