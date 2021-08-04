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Политика4 августа 2021 16:26

Новосибирские коммунисты объединились с левыми патриотами для выборов в Госдуму

Сооглашение о создании единого левопатриотического фронта подписали КПРФ, НПСР, движение «За новый социализм», ЛКСМ РФ и женский союз «Надежда России»
Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
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Коммунисты подписали соглашение с блоком левопатриотических сил о совместной работе на предстоящих выборах в Госдуму.

Коммунисты подписали соглашение с блоком левопатриотических сил о совместной работе на предстоящих выборах в Госдуму.

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Новосибирские коммунисты заключили соглашение с левопатриотическими силами о совместной работе на осенних выборах в Госдуму. Документ о соглашении подписали второй секретарь КПРФ кандидат в депутаты Государственной Думы РФ Ренат Сулейманов, председатель Новосибирского регионального отделения «Всероссийский Женский Союз «Надежда России» Вера Гарманова, координатор движения «За новый социализм» Михаил Князев, первый секретарь Новосибирского обкома ЛКСМ РФ Виталий Саликов и член совета ОД «Национально-патриотических сил России» Александр Городничев.