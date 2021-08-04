Росздравнадзор и минздрав региона провели аудит инфекционного госпиталя городской больницы № 1

Специалисты Росздравнадзора и минздрава проверили инфекционный госпиталь городской больницы №1. Фото: Правительство Новосибирской области

Специалисты Росздравнадзора и минздрава проверили инфекционный госпиталь городской больницы №1 в Новосибирске после публикаций в СМИ о переполненности стационара и размещении пациентов в коридорах.

Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталева и заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова провели обход третьего корпуса Горбольницы. Он полностью перепрофилирован под коронавирусный госпиталь. Первое, что отметила комиссия во время обхода — люди в коридоре сейчас не лежат, свободные койки есть и в обычных палатах, и в реанимации.

Елена Аксенова напомнила, что госпиталь работает как распределительный центр. Ротация пациентов происходит ежедневно.

— На врачей госпиталя возложена сложная задача по сортировке больных, они, как мы говорим, «с колес», по скорой помощи, принимают пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, проводят ПЦР-диагностику, решают — либо переводить в госпиталь второго типа, либо оставить на лечение здесь. Да, были дни, когда поступление больных было больше обычного. Мы несколько раз меняли маршрутизацию, в связи с перепрофилированием новых корпусов и больниц. И между ними дни дежурства менялись неоднократно, чтобы сбалансировать ситуацию, разгрузить госпиталь, — отметила Елена Аксенова.

Госпиталь работает как распределительный центр. Фото: Правительство Новосибирской области

В Горбольнице, с учетом изоляторов других отделений, сейчас развернуто 395 инфекционных коек. Госпитализировано 328 пациентов, из них коронавирус подтвержден у 252. Ольга Пархоменко, заместитель главного врача больницы и руководитель инфекционного госпиталя пояснила, что городская клиническая больница продолжает принимать больных по своим основным профилям в других корпусах: с хирургической, онкологической патологиями, без перерывов работают родильный дом и региональный сосудистый центр. В эту волну инфекционный госпиталь в третьем корпусе открыли 17 июня.

— У нас медперсонал прошел и первую, и вторую волну, и имеет колоссальный опыт работы с этими пациентами. Есть хороший рентген-аппарат, который нас очень здорово выручает в этом корпусе, есть 183 кислородные розетки. Для сравнения — в самом начале, в первую волну, у нас было только 27 кислородных точек. Дополнительно работают кислородные концентраторы, — пояснила она.

Комиссия проверила наличие лекарственных препаратов и отметила, что все необходимые медикаменты в больнице есть. Особое внимание — обеспечению кислородной поддержкой. Елена Хрусталева рассказала, что в Росздравнадзор поступают вопросы по обеспечению пациентов кислородом. И подчеркнула, что медицинский кислород — лекарственный препарат.

— Назначить медицинский кислорода, определить показания к применению может только лечащий врач. Потому что, если в атмосферном воздухе, которым мы дышим, содержится 21% кислорода, то медицинский кислород содержит 99% этого газа, и это мощный окислитель. Если применять бесконтрольно медицинский кислород, он может дать много негативных реакций: отек легких, усиление ишемии миокарда, отравление. Это достаточно опасный вид лечения, который должен контролировать врач. Что касается обращений «нам недостаточно дают кислорода», все-таки это [объем кислородной поддержки] определяет не пациент. Необходимость, потребность и те схемы лечения кислородом, которые подходят пациенту, определяются только врачом: помимо гипоксии смотрятся объективные параметры: насыщение крови кислородом, кислотно-щелочное состояние крови, электролитный состав. И по этим параметрам идет назначение и дозирование этого лекарственного препарата. Это не тот препарат, который безопасен и может всем подряд назначаться. Есть к нему показания, есть противопоказания, есть осложнения от применения, — уточнила она.

Елена Аксенова добавила, что Горбольница — основная клиническая база Новосибирского медуниверситета. Здесь работает высокопрофессиональная команда врачей, среднего и младшего медперсонала. А Елена Хрусталева уточнила, что жалобы на стационарную медпомощь, которые получает Росздравнадзор — единичные. По данному стационару обращений вообще не поступало.

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