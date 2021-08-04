Пробки на вечер в Новосибирске 4 августа 2021 года: из-за грозы улицы сковали 8-балльные заторы

Пробки на вечер в Новосибирске 4 августа 2021 года образовались на обоих берегах. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Пробки на вечер в Новосибирске 4 августа 2021 года образовались на обоих берегах. Гроза и сильный ливень тоже сыграли свою роль: многие улицы оказались традиционно затоплены и собрали внушительные заторы из машин. По данным портала Яндекс.Карты, сейчас загруженность городских дорог составляет 8 баллов.

На правом берегу заторы образовались на таких улицах как Фабричная, Большевистская, Восход, Кирова, Гоголя, Гурьевская, Пролетарская, Никитина, Гаранина, Кошурникова, Фрунзе, Гоголя, Писарева, Ипподромская, Красный проспект, Владимировская, Нарымская, Дуси Ковальчук и Богдана Хмельницкого.

Сейчас загруженность городских дорог составляет 8 баллов. Фото: yandex.ru/maps

На левом берегу пробки сковали такие улицы как проезд Энергетиков, Станционная, Невельского, Широкая, Ватутина, Станиславского, Троллейная, Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев, Мира, Оловозаводская, Тюменская, Комсомольская, Хилокская и Петухова.

Проезд также затруднен по Димитровскому и Октябрьскому мосту в сторону левого берега. По Бугринскому мосту движение свободное.

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