Пробки на вечер в Новосибирске 4 августа 2021 года: из-за грозы улицы сковали 8-балльные заторы

Пробки на вечер в Новосибирске 4 августа 2021 года образовались на обоих берегах.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Пробки на вечер в Новосибирске 4 августа 2021 года образовались на обоих берегах. Гроза и сильный ливень тоже сыграли свою роль: многие улицы оказались традиционно затоплены и собрали внушительные заторы из машин. По данным портала Яндекс.Карты, сейчас загруженность городских дорог составляет 8 баллов.
На правом берегу заторы образовались на таких улицах как Фабричная, Большевистская, Восход, Кирова, Гоголя, Гурьевская, Пролетарская, Никитина, Гаранина, Кошурникова, Фрунзе, Гоголя, Писарева, Ипподромская, Красный проспект, Владимировская, Нарымская, Дуси Ковальчук и Богдана Хмельницкого.
Сейчас загруженность городских дорог составляет 8 баллов. Фото: yandex.ru/maps
На левом берегу пробки сковали такие улицы как проезд Энергетиков, Станционная, Невельского, Широкая, Ватутина, Станиславского, Троллейная, Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев, Мира, Оловозаводская, Тюменская, Комсомольская, Хилокская и Петухова.
Проезд также затруднен по Димитровскому и Октябрьскому мосту в сторону левого берега. По Бугринскому мосту движение свободное.
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