В Новосибирске завершились поиски 8-летнего мальчика на красном велосипеде

Поиски ребенка велись около суток. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"
В Новосибирске завершены поиски 8-летнего мальчика на красном велосипеде. Об этом сообщили волонтеры и полиция.
— Сегодня сотрудниками уголовного розыска отдела полиции N6 «Октябрьский», в ходе поисковых мероприятий, мальчик был найден. Его и здоровью мальчика ничего не угрожает, — пояснили в областном МВД. — С ребенком сотрудниками ПДН проведена профилактическая беседа. В ближайшее время он будет передан законному представителю.
Напомним, поиски ребенка велись около суток. В день своего исчезновения он был вместе с мамой, предложил ей помочь с делами, вышел на улицу и исчез Известно, что раньше мальчик уже пропадал.
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