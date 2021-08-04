В Новосибирске завершились поиски 8-летнего мальчика на красном велосипеде

Поиски ребенка велись около суток. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске завершены поиски 8-летнего мальчика на красном велосипеде. Об этом сообщили волонтеры и полиция.

— Сегодня сотрудниками уголовного розыска отдела полиции N6 «Октябрьский», в ходе поисковых мероприятий, мальчик был найден. Его и здоровью мальчика ничего не угрожает, — пояснили в областном МВД. — С ребенком сотрудниками ПДН проведена профилактическая беседа. В ближайшее время он будет передан законному представителю.

Напомним, поиски ребенка велись около суток. В день своего исчезновения он был вместе с мамой, предложил ей помочь с делами, вышел на улицу и исчез Известно, что раньше мальчик уже пропадал.

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