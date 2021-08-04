Следователи начали проверку после того, как под Новосибирском годовалая девочка захлебнулась в покрышке от трактора

Следователи начали проверку после того, как в селе под Колыванью годовалая девочка утонула в колесе от трактора с водой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следователи начали проверку после того, как в селе под Колыванью годовалая девочка утонула в колесе от трактора с водой. Напомним, ЧП произошло днем 2 августа: в тот момент малышка осталась без присмотра. Ребенка доставили в больницу, врачи боролись за ее жизнь до последнего, но, увы, утром 3 августа девочки не стало.

— На место происшествия незамедлительно выехал следователь следственного управления СК России по Новосибирской области. По данному факту следственным органом по организована доследственная проверка, — сообщили в областном следственном комитете. Было установлено, что около 12 часов 2 августа двое детей возраста 1 и 2 года находились с 27-летней матерью. Дети играли во дворе дома в песочнице. Женщина зашла на несколько минут в дом, а по возвращении обнаружила младшего ребенка в воде.

Сейчас следователи уже осмотрели место происшествия, опросили родственников погибшей малышки, назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.

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