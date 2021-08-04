В Новосибирской области от коронавируса умерли двенадцать человек: среди них 92-летняя женщина

В Новосибирске за прошедшие сутки коронавирус диагностировали еще у 147 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске за прошедшие сутки коронавирус диагностировали еще у 147 человек. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 53 519 случаев ковида, в том числе у 3 923 детей. С выздоровлением уже были выписаны 45 102 пациента, 147 из них — за последние сутки.

— Скончались еще двенадцать пациентов: мужчины в возрасте 51 год, 69 лет, 74 года, 74 года и женщины в возрасте 48 лет, 59 лет, 69 лет, 70 лет, 83 года, 84 года, 90 лет, 92 года, — сообщили в областном оперштабе. — Всего в регионе ковид унес жизни 2 379 человек.

В больницах региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4 337 пациентов, в том числе 46 детей В реанимации лежат 338 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 48 человек.

В регионе продолжают действовать ограничительные меры. Запрещено проводить массовые мероприятия, во всех общественных местах, включая транспорт, необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

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