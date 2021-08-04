В Новосибирскую область привезли новую партию кислородных концентраторов

Кислородные концентраторы уже поступили во многие больницы. Фото: правительство Новосибирской области.

Важную новость сообщило правительство Новосибирской области: 4 больницы Новосибирска, больницы Бердска и р.п. Кольцово, а также 9 районных больниц, на базе которых развернуты инфекционные госпитали, получили кислородные концентраторы. Их приобрели за счет обсластного бюджета.

Всего на средства резервного фонда Правительства Новосибирской области минздрав региона приобрел 300 приборов. 82 кислородных концентратора производительностью 5 литров в минуту уже переданы в медучреждения, на базе которых развернуты инфекционные госпитали или инфекционные отделения. Еще 218 концентраторов производительностью 10 литров в минуту поступят во второй декаде августа и будут распределены в 24 медицинские организации.

Министерство здравоохранения региона ведет планомерную работу по наращиванию запаса необходимого оборудования и материалов для борьбы с коронавирусом. 2 августа на очередном заседании Правительства Новосибирской области было поддержано решение о выделении дополнительных средств из резервного фонда для приобретения еще 1 тысячи единиц кислородных концентраторов производительностью 5 и 10 литров. Как отметил министр здравоохранения региона Константин Хальзов, оборудование поступит в резерв и при необходимости незамедлительно будет распределено по медицинским учреждениям.

Также 2 миллиона рублей выделят на дооснащение системы подачи медицинских газов Новосибирской больнице № 3.