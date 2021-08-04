В Новосибирске пропал восьмилетний мальчик на красном велосипеде

Это не первый побег ребенка. Фото: ПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области

В Новосибирске полиция и волонтеры ищут 8-летнего Алексея Рымарева, который вчера ушел из дома на Октябрьском районе и пропал.

— Мальчик ранее убегал из дома. В этот раз пока мама отвлеклась, он предложил ей помочь - для этого необходимо было выйти на улицу. После чего ребенок исчез в неизвестном направлении. Возможно, передвигается на велосипеде, так как он тоже пропал. На данный момент проводятся проверки с записей видеонаблюдения, — рассказала КП-Новосибирск Алеся Яблонских, руководитель ПСО «Лиза Алерт» в Новосибирске.

Приметы пропавшего: рост 115 см, худощавого телосложения, волосы русые с короткой стрижкой.

На данный момент нет информации о том, в какой одежде был ребенок в день исчезновения, детали продолжают выясняться.

Если вам что-то известно о местонахождении ребенка, просьба сообщить об этом по номеру 112 или 8 800 700-54-52.

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