В Новосибирске поймали преступников, укравших спиртное на сумму 200 тысяч рублей

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Дежурная часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ подвела итоги работы за прошедший месяц. В июле группы быстрого реагирования осуществили 1636 выездов на охраняемые объекты. Чаще всего сигналы тревоги поступали от охранной сигнализации - 1228 срабатываний.

Статистика показывает, что самым распространенным правонарушением на протяжении последних нескольких месяцев является хулиганство. В июле в зоне ответственности Агентства было 154 таких случая. На втором месте по частоте - попытки хищений. В июле группы быстрого реагирования выезжали для предотвращения краж 75 раз.

14 июля 72-й экипаж ГБР Агентства Безопасности ГВАРДИЯ по сигналу тревоги прибыл в один из новосибирских магазинов. «Гвардейцами» были задержаны участники организованной преступной группы, совершавшей хищения дорогостоящих спиртных напитков. По предварительным данным, сумма причиненного ими ущерба по 10 эпизодам составила около 200 тысяч рублей.

Всего за июль сотрудниками Агентства было пресечено 85 различных правонарушений, задержано 40 человек, их совершивших. 15 граждан в момент совершения правонарушения находились в состоянии опьянения. 47 раз за месяц сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ осуществляли взаимодействие с правоохранительными органами.