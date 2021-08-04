Сибирячка пожаловалась на нехватку бесплатных лекарств от коронавируса в Искитиме

Врачи подтвердили нехватку антибиотиков в больнице Фото: Алена МАРТЫНОВА

Жительница Искитима Юлия рассказала о нехватке бесплатных противовирусных препаратов в местных больницах.

- Сказали, что все обеспечены лекарственными препаратами. Не удержалась, написала (в больницу): никаких лекарств не получала, врача в глаза не видела. В течение 10 дней сама себя лечила. Но мысль о несправедливости засела где-то глубоко. Написала обращение, получила ответ, — призналась Юлия.

В официальном письме от Искитимской центральной городской больницы врачи признались, что нехватка лекарств возникла больше месяца назад. Именно поэтому Юлия не получила бесплатно положенные для больных коронавирусом препараты.

— В связи с резким ростом заболеваемости в начале июня 2021 года запас препаратов для обеспечения пациентов израсходован.Обеспечение пациентов препаратами для восстановительного лечение после перенесенной коронавирусной инфекции не осуществляется, — сообщили в ИЦГБ.

Переболевшей женщине также предложили пройти курс физиотерапии. А в реабилитации в сантории ей отказали, хотя у женщины были поражены 35% легих.

Сибирячка получила ответ на жалобу от главврача. Фото: сообщество "Подслушано в Искитиме" "ВКонтакте"

Редакция «КП-Новосибирск» подготовила запрос в минздрав Новосибирской области по запасам бесплатных лекарств для больных коронавирусом, а также с вопросами о реабилитации для переболевших.

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