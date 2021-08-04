Очевидцы потушили горящий самосвал на трассе под Новосибирском

Белый дым окутал проезжую часть. Фото: стоп-кадр с видео

Грузовой автомобиль вспыхнул на трассе возле станции "Евсино" под Новосибирском. Инцидент произошел днем 3 августа.

— Пожарный расчет прибыл на место ЧП в 14:02 по сообщению от очевидца. В это время шел дым из моторного отсека. В течение трех минут открытое горение ликвидировали, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Очевидцы помогали тушить автомобиль, не давая огню уничтожить кабину — это попало на видео. Огонь уничтожил моторный отсек большегруза, площадь возгорания составила всего 4 кв.м. Причины и обстоятельства произошедшего выясняют в МЧС.

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