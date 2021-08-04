«Ваши детки крушат наши машины»: новый тренд среди подростков взбесил водителей Новосибирска

У детей новая "забава" - они бьют лобовое стекло машины. Фото: стоп-кадр с видео, снятого очевидцем.

Кажется, воровство колпачков с машин, пришедшее в Новосибирск из TikTok – это еще не самое страшное для автомобилистов. Теперь у подростков новая "мода". Они разбивают лобовые стекла машин. Некоторые снимают это на телефон. Взрослые тоже берутся за мобильники, снимают малолеток-нарушителей, а потом стыдят их в соцсетях, выкладывая видео.

- Ваши детки крушат наши машины. Это напротив ИК-3. Чтобы потом родители знали, за что их дети получают по соплям. Отгонять бесполезно. Отгонишь, убегают, а через несколько минут опять там же, - пишет автор кадров.

Напомним, юристы уже не раз объясняли, что подобные видео (в том числе для TikTok) могут обернуться штрафами и судимостями. И даже если шутнику еще нет 16 лет, то отвечать придется его родителям. Взрослым придется оплатить ущерб, нанесенный владельцу машины. И это еще не все:

- Подростка поставят на учет в ПДН, а родителям придется заплатить штраф за ненадлежащее воспитание ребенка: согласно статье 5.35 КоАП РФ - от 100 до 500 рублей, - говорит юрист Инесса Рябинина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый челлендж из TikTok: подростки по всей России воруют колпачки с колес автомобилей

Вместе с юристами разбираем популярные тренды соцсетей, за которые можно схлопотать штраф или даже судимость (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.