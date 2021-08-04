В Новосибирске судят прохожего, который угрожал взорвать школу

Дата судебного заседания будет оглашена позже. Фото: Архив «КП» Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске начали судить мужчину, который угрожал взорвать школу на «Родниках». Уголовное дело поступило в Калининский районный суд.

— Подозреваемый находился возле средней образовательной школы №211 им. Л.И. Сидоренко». Из хулиганских побуждений он сообщил о готовящемся взрыве. В результате была произведена эвакуация, что нарушило работу школы, — сообщила пресс-служба Калининского районного суда.

Рассмотрение уголовного дело продолжается, добавили в суде. Мужчине грозит штраф до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

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