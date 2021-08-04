Новосибирских грибников пугают голодными медведями

Этого косолапого гостя фотоловушка засняла возле села Легостаево. Фото: Предоставлено заказником «Легостаевский»

В Новосибирской области медведей все чаще стали видеть рядом с людьми. К селам животных гонит голод. Недавно косолапого заметили вблизи поселка Седова Заимка. В местном сельсовете грибников сразу же предупредили:

- Не нужно ходить в лес без особой необходимости.

Недалеко от райцентра Татарска местные жители засняли косолапого прямо на дороге.

- Он стоял посреди дороги. Сначала - на задних лапах, казался очень большим. Когда мы подъехали ближе, он убежал в лес, в сторону дачных поселков, - рассказал КП-Новосибирск автор видео Данил.

Следом появилось сообщение из села Легостаево. Там мишка засветился в фотоловушке, которая стоит в заказнике.

- Это еще не взрослая особь, молодняк, - описывает косолапого охотовед заказника «Легостаевский» Владимир Коченов. - Похоже, медведя в эту местность приманила кормовая база. Кроме того, раньше здесь была свалка, а медведи вообще любят искать там себе пропитание.

Охотоведы говорят, что из-за голода звери перестают бояться людей и могут напасть на человека. Грибникам сейчас стоит быть очень внимательными.

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