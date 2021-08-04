В Новосибирске водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП

До приезда скорой и полиции проезжую часть перекрыли автомобилем очевидцы. Фото: «АСТ-54»

Жительница Новосибирска переходила дорогу и была сбита машиной в Первомайском районе. ДТП произошло вечером 3 августа в 23:00 на улице Первомайской. При этом водитель не оказал помощь, а уехал с места происшествия.

— Неустановленный водитель совершил наезд на 44-летнюю женщину, которая в этот момент переходила дорогу. Пострадавшая была госпитализирована с переломом голени и ушибом грудной клетки, — сообщили КП-Новосибирск пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД.

Полиция объявила в розыск виновника ДТП и просит очевидцев сообщить подробности по телефонам: (383) 2322321, 2322351.

Подписчики «АСТ-54» уточнили, что женщину мог сбить грузовик:

— Я думал ее грузовик сбил… Это произошло прямо передо мной, — написал очевидец.

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