В Новосибирске пропал парень в синих джинсах и футболке

Мужчине нужна помощь врачей. Фото: ПО «ДоброСпас-Новосибирск».
В Новосибирске волонтеры ищут 23-летнего Ивана Юрьевича Тарасова, который пропал пять дней назад. Днем 30 июля сибиряк вышел из квартиры на улице Объединения и по сей день о нем ничего неизвестно.
— Пропавший нуждается в медицинской помощи, — сообщает поисковый отряд «ДоброСпас-Новосибирск».
Приметы пропавшего: рост 178 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые.
В день исчезновения на нем была футболка, синие джинсы и черные туфли.
Если вам что-то известно о местонахождении мужчины просим сообщить по номеру 112 или же 8-953-887-17-77, 8-951-387-07-58.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер