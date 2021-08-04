В Новосибирске пропал парень в синих джинсах и футболке

Мужчине нужна помощь врачей. Фото: ПО «ДоброСпас-Новосибирск».

В Новосибирске волонтеры ищут 23-летнего Ивана Юрьевича Тарасова, который пропал пять дней назад. Днем 30 июля сибиряк вышел из квартиры на улице Объединения и по сей день о нем ничего неизвестно.

— Пропавший нуждается в медицинской помощи, — сообщает поисковый отряд «ДоброСпас-Новосибирск».

Приметы пропавшего: рост 178 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые.

В день исчезновения на нем была футболка, синие джинсы и черные туфли.

Если вам что-то известно о местонахождении мужчины просим сообщить по номеру 112 или же 8-953-887-17-77, 8-951-387-07-58.

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