Под Новосибирском иномарка опрокинулась в кювет: водитель погиб

Водитель в аварии не выжил. Фото: ГИБДД по Новосибирской области.

В Новосибирской области на дороге из Академгородка в Кольцово водитель автомобиля AMC Eagle не справился с управлением, машина опрокинулась в кювет. Авария произошла 3 августа около 22:30.

— Водитель автомобиля на вид 30 — 40 лет погиб на месте ДТП, пассажир-мужчина 1976 года рождения, находящийся с ним, получил травмы, — сообщают в ГИБДД по Новосибирской области

На данный момент проводится проверка. Сотрудники ГИБДД и следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.