Под Новосибирском иномарка опрокинулась в кювет: водитель погиб

Водитель в аварии не выжил. Фото: ГИБДД по Новосибирской области.
В Новосибирской области на дороге из Академгородка в Кольцово водитель автомобиля AMC Eagle не справился с управлением, машина опрокинулась в кювет. Авария произошла 3 августа около 22:30.
— Водитель автомобиля на вид 30 — 40 лет погиб на месте ДТП, пассажир-мужчина 1976 года рождения, находящийся с ним, получил травмы, — сообщают в ГИБДД по Новосибирской области
На данный момент проводится проверка. Сотрудники ГИБДД и следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
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