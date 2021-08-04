В Новосибирске изменили режим работы светофора на опасном перекрестке в Академгородке

На светофоре есть дополнительная секция для пешеходов. Фото: Архив «КП» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Академгородке изменили режим работы светофора на регулируемом перекрёстке Улица Терешковой – Морской проспект – проспект Академика Лаврентьева. Изменения вступили в силу с 29 июля 2021 года. Об этом сообщает издание «Навигатор».

– 27 июля владельцем дорог в лице департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии было принято изменить это решение, – рассказала порталу инспектор отделения пропаганды ГИБДД по городу Новосибирску Юлия Ракунова.

Известно, что светофор стал более усовершенственным благодаря дополнительной секции для пешеходов. Все это должно помочь уменьшить число ДТП на данном участке дороги.

Ранее на этом перекрестке был сбил 5-летний ребенок, который от полученных травм скончался на месте аварии.

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