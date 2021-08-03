В Новосибирске коронавирус нашли у воспитанников 28 детских садов

Коронавирус выявили у 43 воспитанников детских садов Новосибирска.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Коронавирус выявили у 43 воспитанников детских садов Новосибирска. Об этом сообщил мэр города на оперативном совещании в правительстве региона.
— В 28 садах у нас обнаружен у 43 детей ковид, но закрытых по этой причине учреждений в городе нет, — пояснил Анатолий Локоть.
На оперативном совещании также сообщили, что сейчас в новосибирских детсадах закрыто всего 10 групп.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как коронавирус переносят маленькие дети. По словам медиков, во время третьей волны ковида, дети стали заболевать чаще и переносить болезнь тяжелее. В больницу малыши поступают уже, как правило, в состоянии средней тяжести.
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Со слов врачей, маленькие пациенты поступают к ним в состоянии средней степени тяжести (подробнее).
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