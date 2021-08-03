В Новосибирской области в лесах все чаще стали замечать змей. Слева - гадюка, справа - уж. Фото: Кадр из видео\Алиса Богомолова

В Новосибирской области в лесах все чаще стали замечать змей. В соцсетях едва ли не каждую неделю сибиряки пишут, что наткнулись на гадюку, когда пока собирали грибы. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев люди путают ядовитую змею с обычным ужом. Которых, кстати, в этом году у нас действительно вывелось довольно много.

— Грибники у нас часто не отличают ужа от гадюки. Просто видят черную змею и сразу же трубят тревогу. Мало кто обращает внимание на характерный признак — желтые пятна на голове. А они как раз таки и говорят о том, что перед вами — именно уж, — рассказала КП-Новосибирск координатор Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова. — По моим наблюдениям, ужей у нас в области в этом году действительно больше обычно. Предполагаю, что это связано с тем, что это лето у нас выдалось прохладным и влажным. Таким, какое и нравится змеям. Кроме того, вывелось очень много лягушек и головастиков, а это солидная кормовая база для ужей.

Однако, по словам Алисы Богомоловой, и те и другие змеи не представляют особой опасности для людей.

— Ужи безобидны в принципе, а гадюки, увидев человека, постараются поскорее уползти оттуда и спрятаться. Первыми эти змеи никогда не нападают: только если вы на нее буквально наступили или ну очень старались ее поймать и не давали спрятаться. Но даже в таком случае нужно знать, что яд нашей местной гадюки не смертелен — разве только для маленького ребенка или домашнего животного, — пояснили Алиса Богомолова.

Смотреть видеосюжет Грибники пожаловались на нашествие змей в лесах Новосибирской области

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