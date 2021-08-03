В Новосибирске завершились поиски пропавшего 17-летнего подростка на белом велосипеде

В Новосибирске завершились поиски 17-летнего подростка на белом велосипеде. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске завершились поиски 17-летнего подростка на белом велосипеде. Об этом сообщили сегодня, 3 августа, волонтеры.

— Мальчик был найден в Новосибирске. Одна прохожая увидела его в городе, узнала и позвонила на горячую линию, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск». — К счастью, с подростком все в порядке.

Напомним, поиски мальчика велись с 25 июля. В день пропажи вышел из дома вместе с матерью: она направилась на работу, а он на прогулку на велосипеде. Через три часа родные попытались связаться с ним, но телефон оказался недоступен.

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