«Не вышел на работу, не отвечает на звонки»: в Новосибирске таинственно пропал 56-летний мужчина

В Новосибирской области ищут 56-летнего Мамедова Расима Ахмедали оглы.

В Новосибирской области ищут 56-летнего Мамедова Расима Ахмедали оглы. В последний раз мужчина разговаривал с родными по телефону 17 июля, а 20 числа он перестал отвечать на звонки. В своей съемной квартире мужчины нет, он также не вышел на работу, хотя раньше за ним такого не наблюдалось. Сейчас его местонахождение неизвестно.

— Приметы: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, седой волос, обритый наголо, зеленые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения мужчина был одет, предположительно, в белую футболку, темную толстовку с капюшоном, черные спортивные штаны и белые кроссовки.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может быть мужчина или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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