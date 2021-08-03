Полиция начала проверку после того, как новосибирец сбежал от полицейского в коридоре суда

Полиция начала проверку после побега новосибирца из Заельцовского суда.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Полиция начала проверку после побега новосибирца из Заельцовского суда. Напомним, инцидент произошел 30 июля: суд арестовал мужчину на 10 суток за вождение пьяным. Однако мириться с такой участью сибиряк не захотел, и, когда сопровождавший его полицейский отвлекся на документы, быстро ретировался. В итоге, правда, побег успехом так и не увенчался: через несколько часов его задержали в собственной квартире.
— По данному факту начальником ГУ МВД России по Новосибирской области назначено проведение служебной проверки, — пояснили в полиции.
Если вина сопровождавшего беглеца полицейского будет доказана, то он и его руководители будут привлечены к ответственности.
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Но побег успехом не увенчался: через несколько часов его задержали (подробнее).
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