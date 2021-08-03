В Новосибирской области завершены поиски сбежавшего из дома 11-летнего мальчика

В Новосибирске завершились поиски 11-летнего мальчика, сбежавшего из дома.

В Новосибирске завершились поиски 11-летнего мальчика, сбежавшего из дома. Об этом сообщили волонтеры сегодня, 3 августа.

— Ребенок был найден сотрудниками полиции уже за пределами Новосибирской области. К счастью, с мальчиком все в порядке. В ближайшее время его передадут родителям, — сообщили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».

Напомним, поиски мальчика длились больше двух суток. Школьник ушел из дома 1 августа: по словам поисковиков, мальчик убегал уже не в первый раз, и мог пытаться путешествовать автостопом.

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