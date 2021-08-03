Дополнительное пособие при рождении ребенка в Новосибирской области 2021: кому положено, возраст родителей

Пособие получат родители в возрасте до 35 лет. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Важная новость для мама и пап: В Новосибирской области увеличен возраст тех, кому положено дополнительное пособие при рождении ребенка в Новосибирской области 2021. Теперь выплату при рождении ребенка могут получать родители, достигшие включительно 35-летнего возраста – таким образом выплаты сможет получить большее количество молодых семей. Ранее право распространялось на родителей, достигших 30-летнего возраста.

Как сообщили в региональном министерстве труда и социального развития, в постановление Правительства Новосибирской области от 18.05.2006 № 38-па «О порядке и условиях предоставления выплаты молодой семье дополнительного пособия при рождении ребенка» внесены изменения. Согласно документу, возраст родителей для получения единовременного пособия при рождении ребенка увеличен с 30 до 35 лет включительно.

За пособием мамы и папы вправе обращаться в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. В случае, если ребенок родился в период с 10.01.2021 по 30.06.2021, за выплатой можно обратиться до конца 2021 года.

Среди дополнительных условий для получения выплаты – наличие гражданства Российской Федерации обоих родителей, являющихся супругами (единственного родителя в неполной семье), и проживание на территории Новосибирской области обоих родителей, из которых хотя бы один проживает совместно с ребенком.

За выплатой можно обратиться в центр социальной поддержки населения, МФЦ или получить услугу полностью в электронном виде, заполнив заявление на портале Госуслуг.

Все необходимые вопросы можно по телефону горячей линииминистерства труда и социального развития Новосибирской области - 8-800-100-00-82.