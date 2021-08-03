В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли еще 9 человек

В Новосибирской области за прошедшие сутки коронавирусом заболел еще 201 человек. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирской области за прошедшие сутки коронавирусом заболел еще 201 человек. Всего в регионе зарегистрировано 53 315 случаев ковида, в том числе у 3 903 детей. С выздоровлением уже были выписаны 44 955 пациентов, 142 из них — за последние сутки.

— Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 55, 68, 74,76 и 80 лет и женщины в возрасте 71, 80, 83, 94 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 367 человек, — сообщили в областном оперштабе.

С диагнозом коронавирус и подозрением на него сейчас в больницах региона находятся 4 484 пациента, в том числе 56 детей. В реанимации лежат 349 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 48 пациентов.

Напомним, в регионе продолжают действовать коронавирусные ограничения. Запрещено проведение массовых мероприятий, необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим во всех общественных местах.

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