Десантники с хвостами: в Новосибирске собаки в форме ВДВ пробежали по 56 километров

Баста и Ветер (так зовут двух хвостатых бойцов) уже привыкли, что 2 августа их ждут тренировки. Фото: Николай Якуб.

Новосибирский спортсмен и десантник Николай Якуб снял клип про своих собак. Для минутного видео он собрал съемки, сделанные в этом, прошлом и позапрошлом году. Всякий раз в День ВДВ он одевает своих питомцев в тельняшки и береты, устраивает им тренировки и снимает видео.

- В этом году, в связи с тем, что День ВДВ пришелся на понедельник, и сложная обстановка из-за пандемии, мы просто поехали на Обь на весь день. 56 километров пробежали у меня парни, - рассказал Николай КП-Новосибирск.

Сам спортсмен сопровождал «парней» на велосипеде. Периодически он приглашал питомцев в прицеп, чтобы те могли немного передохнуть.

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