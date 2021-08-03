В Новосибирской области 8 беременных женщин пришлось подключить к ИВЛ из-за коронавируса

Некоторые беременные женщины тяжело перенесли ковид. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В минздраве Новосибирской области рассказали, сколько рожениц региона столкнулись с тяжелым течением коронавирусной инфекции.

- По данным на 30 июля с начала пандемии в Новосибирской области зарегистрировано 24 случая тяжелого течения новой коронавирусной инфекции у беременных, к аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 8 из них, - сообщил КП-Новосибирск Константин Хальзов, министр здравоохранения региона.

Добавим, что в Новосибирской области первые берменные уже начали вакцинироваться от коронавируса.

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