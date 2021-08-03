Под Новосибирском в ходе тройного ДТП превернулась ГАЗель

От удара ГАЗель перевернулась. Фото: «АСТ-54» От удара ГАЗель перевернулась. Фото: «АСТ-54» От удара ГАЗель перевернулась. Фото: «АСТ-54»

Утром 3 августа в Новосибирской области на трассе Р-254 рядом с городом Обь произошло столкновение трех автомобилей. Участниками аварии стали - грузовик, седан, улетевший в кювет, и ГАЗель, которая от удара завалилась на бок. Кадры с места ДТП появились в соцсети «Вконтакте» в группе «АСТ-54».

— В результате ДТП никто из водителей не пострадал, был причинен лишь материальный ущерб, — рассказали КП-Новосибирск в областном ГИБДД.

Обстоятельства и причины произошедшего ДТП выясняются.

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