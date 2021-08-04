Погода в Новосибирске на 4 августа 2021 года: не забудьте зонтики

Жара сменится прохладой и дождем Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Погода в Новосибирске на 4 августа 2021 года: в город придет прохлада и дожди. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный 3-8 метров в секунду, местами до 13. Температура воздуха составит 23…+25 градусов днем и +14…+16 ночью. По Новосибирской области температура поднимется до +27 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, — сообщается на сайте гидрометцентра.

По данным «Яндекса», 4 августа весь день будет дождь со слабым ветром около 2,5 м/с. Утром температура воздуха составит +14...+21 градус, днем — +22...+23, а вечером опустится до +17.

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