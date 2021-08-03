Новосибирский волейболист Ильяс Куркаев вышел в полуфинал Олимпиады в Токио

Ильяс поборется за медали. Фото: www.instagram.com/kurkaev20/
Хорошая новость для любителей спорта: в полуфинал на Олимпиаде в Токио прошел наш земляк - волейболист Ильяс Куркаев, блокирующий новосибирского «Локомотива» и сборной страны.
Напомним, во вторник, 3 августа россиянам удалось одолеть команду Канады в четвертьфинале, и теперь решается, с кем сразятся россиян в полуфинале.
Напомним, Ильяс - воспитанник бийского спортклуба «Зелёный клин», где тренировался под началом Елены Бочкарёвой. В 2017 году завоевал титул чемпиона Европы.
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