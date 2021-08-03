Видео, как новосибирец громит машины на парковке, появилось в соцсетях

Сибиряк крушил авто ночью.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Эпичное видео, как новосибирец корежит машины на парковке у дома в Академгородке, появилось в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». В кадре мужчина сначала бьет по авто руками, а потом колотит по легковушкам какой-то доской. Почему он так поступил, местным остается только гадать.
Пользователей соцсетей ролик возмутил, и в выражениях они не стесняются:
- Вот ему будет весело узнать, сколько денег он теперь должен.
- Что за люди пошли! Надо полицию вызывать.
- День ВДВ сильно ударно отметил, - пишут комментаторы.
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