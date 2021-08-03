Видео, как новосибирец громит машины на парковке, появилось в соцсетях

Сибиряк крушил авто ночью. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Эпичное видео, как новосибирец корежит машины на парковке у дома в Академгородке, появилось в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». В кадре мужчина сначала бьет по авто руками, а потом колотит по легковушкам какой-то доской. Почему он так поступил, местным остается только гадать.

Пользователей соцсетей ролик возмутил, и в выражениях они не стесняются:

- Вот ему будет весело узнать, сколько денег он теперь должен.

- Что за люди пошли! Надо полицию вызывать.

- День ВДВ сильно ударно отметил, - пишут комментаторы.

Смотреть видеосюжет Новосибирец громил авто на парковке в Академгородке

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