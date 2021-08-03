В Новосибирске жулики похитили около тонны заборов

Часть краденного воры сдали в металлолом. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирске двое жителей Калининского района украли 17 частей ограждений с аллеи и скеров. Всего было похищено около тонны заборов, ущерб составил более 800 тысяч рублей.

— Злоумышленники оказались ранее судимые 32-летние местные жители. Часть похищенного было обнаружено в ходе досмотра автомобиля, другая часть в пункте приема металлов. Также у одного из фигурантов были изъяты 2 пакетика с наркотическим средством N-метилэфедрон общей массой 0,6 грамма, — сообщает ГУ МВД России по Новосибирский области.

Для хищения городского имущества обвиняемые арендовали легковой автомобиль, на котором приезжали на место преступления. Сейчас уже установлена причастность подозреваемых к 3 эпизодам воровства: одно с территории аллеи, а два — из сквера студенческих отрядов.

Сейчас жулики находятся под стражей.

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