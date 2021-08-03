Новосибирец без прав устроил ДТП с фургоном

Автомобилям был причинён материальный ущерб Фото: стоп-кадр с видео
Ночью 3 августа в Новосибирске произошло столкновение двух автомобилей. Водитель Nissan Wingroad 1983 года рождения, лишенный права на управление транспортным средством двигался по улице Немировича-Данченко со стороны улицы Ватутина в сторону площади Сибиряков Гвардейцев. У дома №106 совершил столкновение с фургоном под управлением водителя 1967 года рождения, который двигался на встречном направлении. Кадры с места ДТП выложили в сеть очевидцы.
— Авария обошлась без пострадавших. Автомобилям был причинен лишь материальный ущерб, — сообщили КП-Новосибирск в ГИБДД Новосибирской области.
Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
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