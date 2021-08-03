Под Новосибирском подростки избили 9-летнего мальчика из-за самоката

Трое подростков избили мальчика из-за самоката. Фото: Архив "КП"
Фото: Артем КИЛЬКИН
В поселке Краснообск на улице у дома 98 между мальчиками произошел конфликт, закончившийся дракой. Инцидент произошел днем 14 юля.
— Трое подростков хотели забрать у 9-летнего мальчика самокат, а он не отдавал. Тогда они набросились на него с кулаками, — уточнил источник КП-Новосибирск.
Сейчас в этом деле разбираются полицейские.
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