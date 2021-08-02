В Новосибирске в подъезде жилого дома нашли мертвого мужчину с татуировкой волка

В Новосибирске в подъезде жилого дома нашли погибшим мужчину. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске в подъезде жилого дома нашли умершего мужчину. Тело обнаружили 1 августа.

— Тело мужчины обнаружили в подъезде дома в Железнодорожном районе. Его личность пока не установлена. На вид мужчине 35-40 лет, на правом предплечье у него есть татуировка в виде волка, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о еще одной трагедии, произошедшей в городе 1 августа. В тот день на детской площадке около жилого дома на улице Саввы Кожевникова с собой покончил 82-летний пенсионер.

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